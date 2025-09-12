Расписание игр второго дня плей-офф The International 2025 по Dota 2
Сегодня, 12 сентября, в Гамбурге начинается финальная стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 с призовым фондом более $ 2,5 млн.
В пятницу все 8 команд проведут по одному матчу: в верхней сетке определятся первые финалисты (минимум топ-3 по итогам TI14), а в нижней сетке состоятся две серии на вылет.
Расписание матчей The International 2025 на пятницу, 12 сентября:
- 11:00. Нижняя сетка, Tundra Esports (Европа) — HEROIC (Южная Америка);
- 14:00. Нижняя сетка, Team Tidebound (Китай) — Nigma Galaxy (Ливан);
- 17:00. Верхняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — PARIVISION (Россия);
- 20:00. Верхняя сетка, Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия).
