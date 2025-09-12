Сериал о невежественных расистах: актёр Рэйн Уилсон — про культовый «Офис»

Во время недавнего интервью актёр Рэйн Уилсон, известный по роли Дуайта в сериале «Офис», рассказал, что если бы раньше NBC одобрила шоу про героя, то смогла бы заработать на нём ещё «миллиард долларов».

По мнению актёра, «Офис» от эпизода к эпизоду был ужасно оскорбительным, и сериал в его прежней задумке не смог бы продолжать выходить в наши дни из-за обилия шуток и прочего.

Я говорю о Майкле, Дуйте и Энди — да даже о Кевине. Этот сериал вертится вокруг невежественных, бесчувственных расистах и сексистах, что во многом отражает американское общество.

Рэйн Уилсон убеждён, что, дав NBC добро на потенциальный спин-офф про Дуайта (его хотели назвать «Ферма»), компанию явно бы ждал ещё один успех. Не такой, как от «Офиса», но тем не менее это был бы успех.