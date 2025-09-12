Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал о невежественных расистах: актёр Рэйн Уилсон — про культовый «Офис»

Сериал о невежественных расистах: актёр Рэйн Уилсон — про культовый «Офис»
Аудио-версия:
Комментарии

Во время недавнего интервью актёр Рэйн Уилсон, известный по роли Дуайта в сериале «Офис», рассказал, что если бы раньше NBC одобрила шоу про героя, то смогла бы заработать на нём ещё «миллиард долларов».

По мнению актёра, «Офис» от эпизода к эпизоду был ужасно оскорбительным, и сериал в его прежней задумке не смог бы продолжать выходить в наши дни из-за обилия шуток и прочего.

Я говорю о Майкле, Дуйте и Энди — да даже о Кевине. Этот сериал вертится вокруг невежественных, бесчувственных расистах и сексистах, что во многом отражает американское общество.

Рэйн Уилсон убеждён, что, дав NBC добро на потенциальный спин-офф про Дуайта (его хотели назвать «Ферма»), компанию явно бы ждал ещё один успех. Не такой, как от «Офиса», но тем не менее это был бы успех.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android