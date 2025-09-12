iPhone 16 Plus рекордно подешевел в России

Издание Hi-Tech Mail обратило внимание, что в России рекордно подешевел iPhone 16 Plus на 128 ГБ с физическим слотом для SIM-карты. Его можно приобрести менее чем за 70 тыс. рублей — это самая низкая цена на гаджет с момента его выхода в 2024 году.

Если рассматривать марктетплейсы, то на них цена смартфона начинается от 67 тыс. рублей. Можно найти и более дешёвые варианты оплаты за сам iPhone 16 Plus (примерно от 62 тыс. рублей), но с учётом пошлины сумма получится всё раньше рядом с 70 тыс.

Интересно, что на старте продаж смартфон стоил больше 130 тыс. рублей, то есть за год произошло заметное падение цены (она снизилась примерно вдвое).