Киллиан Мёрфи раскрыл, сыграет ли он Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»

Аудио-версия:
Комментарии

Во время того, когда HBO начала активно раскрывать актёрский состав сериала по «Гарри Поттеру», в Сети ходили слухи, что Волан-де-Морта может сыграть звезда «Острых козырьков» и «Оппенгеймера» Киллиан Мёрфи.

После этого ходила информация, что актёр на роль тёмного волшебника утверждён, но его не раскроют до премьеры шоу. Сам Мёрфи в выпуске подкаста Happy Sad Confuse рассказал, что очень мало знает о сериале и точно в нём не играет.

О том, что фанаты хотят видеть в роли Волан-де-Морта именно Киллиана, ему рассказали его дети. При этом Мёрфи отметил очень высокие актёрские навыки у Рэйфа Файнса, сыгравшего антагониста в фильмах про Гарри Поттера и считает, что переплюнуть его образ будет очень тяжело.

Первый сезон сериала выйдет в 2027 году. Хагрида сыграет Ник Фрост, Гарри, Гермиону и Рона воплотят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластар Стаут соответственно.

Не так давно объявили о ещё одном пополнении в касте сериала
Из фильма в сериал: Уорик Дэвис вернётся к своей роли в «Гарри Поттере»
