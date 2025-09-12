Скидки
Идрис Эльба снимет психологический триллер This Is How It Goes и сам же в нём сыграет

Комментарии

Актёр Идрис Эльба выступит режиссёром психологического триллера This Is How It Goes по мотивам пьесы Нила Лабьюта. Он же исполнит в фильме главную роль, сообщает издание Variety.

События картины развернутся в небольшом американском городке. История посвящена супружеской паре, которая случайно встречает своего старого знакомого и решает приютить его. Только потом они осознают, что это было большой ошибкой.

За сценарий проекта отвечает Натаниэл Прайс («Нарушители»). Этот проект также знаменует собой начало нового творческого партнёрства между 22Summers, продюсерской компанией, которую Эльба недавно основал вместе с Дине Петтерле и Джиной Картер, и Gaumont. Производство фильма ведётся для Apple Original Films.

Даты выхода у This Is How It Goes пока нет.

