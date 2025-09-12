Скидки
Создатель Dead Space Глен Скофилд хотел бы сделать игру по «Чужому»

Создатель Dead Space Глен Скофилд хотел бы сделать игру по «Чужому»
Глен Скофилд, известный как создатель Dead Space и геймдиректор провальной The Callisto Protocol, недавно высказался о своём желании сделать игру по «Чужому».

По словам Скофилда, в случае, если кто-то решит выдать ему права на разработку тайтла, у него есть главное условие — полный творческий контроль. За все процессы геймдизайнер хотел бы отвечать сам.

Допустим, я получил лицензию. Больше всего мне хотелось бы получить полный творческий контроль. Допустим, кто-то пришёл ко мне и сказал: «Мы собираемся дать тебе лицензию на Чужого». Я бы сразу показал вам 100 разных инопланетян, которых я создал в Midjourney за последние два года, просто потому что мне это нравится». Так что да, я бы с удовольствием сделал игру про Чужого.

Скофилд также подчеркнул, что творческий контроль обязательное условие, поскольку он хочет быть творцом на все 100%, чтобы передать людям своё видение игры.

