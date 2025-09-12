Съёмки ремейка «Горца» отложили на начало 2026 года из-за травмы Генри Кавилла
Источники издания Deadline сообщили, что съёмочный процесс ремейка «Горца» отложили на начало 2026 года, хотя изначально производство хотели запускать в конце этого месяца.
Причина — травма Генри Кавилла, которую тот получил во время подготовки к съёмкам. Кто конкретно случилось с актёром, не уточняется, но из-за этого съёмки потребовалось сдвинуть аж на несколько месяцев вперёд.
«Горец» расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика».
Комментарии
