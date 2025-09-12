Звезда «Отряда самоубийц» Юэль Киннаман получил главную роль в криминальном сериале Bishop
Поделиться
Актёр Юэль Киннаман, известный по «Отряду самоубийц» и «Видоизменённому углероду», сыграет главную роль в криминальном сериале Bishop.
Киннаман воплотит образ детектива из отдела по расследованию убийств Бишопа Грейвса, который применит все свои навыки в погоне за неуловимым убийцей, жертвами которого становятся состоятельные жители Сан-Франциско. Через некоторое время Бишоп поймёт, что все убийства связаны с самым влиятельным человеком города — его собственным отцом Линкольном Грейвсом.
Сериал выйдет на Amazon Prime Video, дату пока не называют. Над Bishop работают Марвин Сэффорд («Они») и Тони Зальцман («Декстер: Воскрешение»).
Комментарии
- 12 сентября 2025
-
10:58
-
10:08
-
09:16
-
08:46
-
08:06
-
07:40
-
07:33
-
07:25
-
00:50
-
00:40
- 11 сентября 2025
-
22:34
-
22:33
-
22:10
-
21:48
-
20:55
-
20:32
-
20:19
-
20:02
-
19:35
-
19:01
-
18:55
-
18:33
-
18:29
-
17:59
-
17:34
-
17:21
-
17:05
-
16:33
-
16:29
-
16:16
-
16:08
-
15:37
-
15:03
-
14:28
-
14:12