Звезда «Отряда самоубийц» Юэль Киннаман получил главную роль в криминальном сериале Bishop

Звезда «Отряда самоубийц» Юэль Киннаман получил главную роль в криминальном сериале Bishop
Актёр Юэль Киннаман, известный по «Отряду самоубийц» и «Видоизменённому углероду», сыграет главную роль в криминальном сериале Bishop.

Киннаман воплотит образ детектива из отдела по расследованию убийств Бишопа Грейвса, который применит все свои навыки в погоне за неуловимым убийцей, жертвами которого становятся состоятельные жители Сан-Франциско. Через некоторое время Бишоп поймёт, что все убийства связаны с самым влиятельным человеком города — его собственным отцом Линкольном Грейвсом.

Сериал выйдет на Amazon Prime Video, дату пока не называют. Над Bishop работают Марвин Сэффорд («Они») и Тони Зальцман («Декстер: Воскрешение»).

