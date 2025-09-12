Журналисты попытались согнуть iPhone 17 Air пополам, но у них не получилось

Руководитель отдела маркетинга Apple Грег Джосвиак и глава подразделения по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус пообщались с журналистом издания Tom's Guide Марком Спуноуэром и попросили его согнуть смартфон iPhone 17 Air.

Журналист выполнил просьбу, приложил усилия и попробовал согнуть гаджет, но тот лишь незначительно деформировался, а затем вернулся в исходное состояние.

Интервью

Такой эффект, по словам сотрудников Apple, достигался большим трудом — специалисты старались сделать так, чтобы устройство, несмотря на его компактность и тонкий корпус, оставалось очень прочным. Корпорация не хотела повторять плачевный опыт с iPhone 6, который критиковали за излишнюю гибкость корпуса.

iPhone 17 поступит в продажу 19 сентября.