Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Журналисты попытались согнуть iPhone 17 Air пополам, но у них не получилось

Журналисты попытались согнуть iPhone 17 Air пополам, но у них не получилось
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель отдела маркетинга Apple Грег Джосвиак и глава подразделения по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус пообщались с журналистом издания Tom's Guide Марком Спуноуэром и попросили его согнуть смартфон iPhone 17 Air.

Журналист выполнил просьбу, приложил усилия и попробовал согнуть гаджет, но тот лишь незначительно деформировался, а затем вернулся в исходное состояние.

Интервью

Видео доступно на YouTube-канале Tom’s Guide. Права на видео принадлежат Tom’s Guide.

Такой эффект, по словам сотрудников Apple, достигался большим трудом — специалисты старались сделать так, чтобы устройство, несмотря на его компактность и тонкий корпус, оставалось очень прочным. Корпорация не хотела повторять плачевный опыт с iPhone 6, который критиковали за излишнюю гибкость корпуса.

iPhone 17 поступит в продажу 19 сентября.

Подробнее о ценах новых iPhone
Apple раскрыла цены на iPhone 17 и iPhone 17 Air
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android