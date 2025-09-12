Скидки
Disney впервые показала, как будет выглядеть Доктор Дум в новых «Мстителях»

Disney впервые показала, как будет выглядеть Доктор Дум в новых «Мстителях»
Комментарии

Disney проводит выставке Walt Disney Marketing Expo в Шанхае и сопровождает ее промо-материалами, на одном из которых фанаты обнаружили образ Доктора Дума, которого в будущих частях «Мстителей» сыграет Роберт Дауни-младший.

До этого герой в своем полноценном образе нигде не мелькал, его спину и маску можно было лишь частично увидеть в одной из сцен после титров «Фантастической четвёрки: Первые шаги».

Доктор Дум

Фото: Disney

Впервые полноценно увидеть Дума можно будет в фильме «Мстители: Судный день», в котором герои Земли объединят усилия против этого могущественного злодея. Затем персонаж появится во «Мстителях: Секретные войны», где тоже даст отпор супергероям.

Ранее мы рассказывали, каких героев не стоит ждать в «Судном дне»
Какие герои не появятся в фильме «Мстители: Судный день»
Какие герои не появятся в фильме «Мстители: Судный день»
