Музыкальная группа Limp Bizkit выпустила трек для Battlefield 6

Известная музыкальная группа Limp Bizkit выпустила свой новый трек под названием Making Love To Morgan Wallen. Этот релиз написан специально для Battlefield 6. Не исключено, что композиция попадёт в финальную версию шутера — к примеру, в сюжетную кампанию.

Это первый трек группы, выпущенный с 2021 года. До этого EA уже использовала работу Limp Bizkit в продвижении Battlefield 6, в первом геймплейном трейлере.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на PS5, Xbox Series и ПК. В шутере EA и DICE обещают вернуться к корням франшизы и добавить в него всё то, что за серию и полюбили. Отзывы большинства игроков после бета-тестирований в основном положительные.