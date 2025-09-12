Яркая Гретта Ли — на новых кадрах боевика «Трон: Арес»

Кинокомпания Disney поделилась новыми кадрами из фильма «Трон: Арес». На них изображена героиня Гретты Ли, которая воплотит на экране персонажа по имени Ив Ким.

Фото: Entertainment Weekly/Disney

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). В проекте также снялся Джефф Бриджес — актёр вернулся к роли персонажа Кевина Флинна. Режиссёром выступил Йоаким Рённинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»).