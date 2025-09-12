Для Hollow Knight: Silksong вышел первый патч — он ослабил боссов и улучшил баланс

Студия Team Cherry выпустила первый патч для Hollow Knight: Silksong. Апдейт вышел чуть раньше запланированного и направлен в первую очередь на исправление обнаруженных багов.

Так, разработчики исправили некоторые баги — от неработающих скриптов до ошибок в квестах. Авторы также внесли изменения в начальные локации: враги и вступительные боссы теперь наносят меньше урона главной героине, а награды за доставки стали выше.

Hollow Knight: Silksong поступила в продажу 4 сентября на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass. Рейтинг проекта в Steam с тех пор постепенно растёт и сейчас составляет 78% — многие китайские игроки жалуются на некачественный перевод игры.