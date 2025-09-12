Актёру Никите Ефремову льстит его сходство с Николаем II в «Хрониках русской революции»

Актёр Никита Ефремов в многосерийном фильме «Хроники русской революции» исполнил роль царя Николая II. В пресс-релизе актёр рассказал, что режиссёр Андрей Кончаловский отмечал его сходство с царем, и ему льстит подобное.

Мне довольно давно стали говорить, что у меня есть какое-то сходство с Николаем II. Это мне, конечно, очень льстит. Только, как сказал Андрей Сергеевич: «Пупочку надо сделать» (нос чуть более вздернутый).

«Хроники русской революции» — новая работа режиссёра Андрея Кончаловского, которую уже называют самым масштабным проектом в послужном списке постановщика. События сериала разворачиваются в период с 1905 по 1924 год, когда в России произошли несколько революций.

Главные роли в сериале сыграли Юра Борисов («Анора»), Никита Ефремов («Крутая перемена»), Евгений Ткачук («Роднина») и Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи!»).