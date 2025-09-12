Скидки
Состоялась мировая премьера фильма «Долгая прогулка» по Стивену Кингу
12 сентября состоялась мировая премьера фильма «Долгая прогулка» — новой экранизации произведения Стивена Кинга. Проект уже можно посмотреть в кинотеатрах всей планеты, а до России триллер официально доберётся в следующий четверг, 18-го числа.

Видео доступно во VK-группе Вольга про кино. Права на видео принадлежат «Вольге».

Местом действия ленты выступает Америка недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Победитель получает огромную сумму денег, а проигравшие — смерть.

Постановщиком фильма стал Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». Главные роли сыграли Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Купер Хоффман («Лакричная пицца»), Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул») и другие актёры.

