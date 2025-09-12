Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Буратино (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер, сюжет, актёры

Вышел большой трейлер сказки «Буратино» — премьера 1 января
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила полноценный трейлер «Буратино» — экранизации сказки по мотивам книги Алексея Толстого. Премьера ленты состоится 1 января 2026 года.

Видео доступно во VK-группе НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

«Буратино» расскажет о мастере Папе Карло, которому однажды в руки попадает волшебный ключ. Он загадывает самое сокровенное желание — одинокий мастер хочет детей. Неожиданно одно из поленьев оживает, и из него Папа Карло создаёт деревянного мальчика, которому предстоит пережить много приключений.

Главную роль в новом «Буратино» сыграла Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») — деревянного человечка создадут с помощью компьютерной графики на основе мимики и характера актрисы. Роль Папы Карло исполнил Александр Яценко («Тихий Дон», «Фишер»), а Фёдору Бондарчуку доверили роль Карабаса-Барабаса. Режиссёром выступил Игорь Волошин («Физрук»).

Материалы по теме
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
«Заклятие» подошло к финалу: стоит ли смотреть «Последний обряд»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android