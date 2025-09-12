Sony представила смартфон Xperia 10 VII с большой батареей и OLED-экраном

Компания Sony представила Xperia 10 VII — свой новый среднебюджетный флагманский смартфон. Устройство поступит в продажу 19 сентября по цене в € 449 (около 45 тысяч рублей) в трёх цветах: белом, зелёном и чёрном.

Будущий гаджет оснащён 6,1-дюймовый OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти и батареей объёмом 5000 мАч, поддерживающей быструю зарядку.

Xperia 10 VII получила двойную основную камеру: модуль на 50 Мп и на 13 Мп. Фронтальная камера оснащена датчиком на 8 Мп. Из других особенностей новинки — сканер отпечатков пальцев в боковой кнопке, 3,5-мм аудиоразъём и защита от влаги и пыли по стандарту IP68.