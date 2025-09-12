На «Игромире» представят экшен «Былина» от российских разработчиков

На фестивале «Comic Con Игромир» представят демо-версию игры «Былина». В экшен-RPG от российских разработчиков можно будет поиграть на мероприятии с 12 по 14 декабря.

Фото: Яндекс Афиша/Far Far Games

Сюжет игры повествует о молодом войне, который оказался в Тридевятом царстве. Он погиб, но волшебный дух вернул его к жизни. Теперь ему предстоит бросить вызов самому Кощею Бессмертному и победить его в смертельной схватке.

По словам разработчиков из компании Far Far Games, игроки смогут путешествовать по богатому миру, в котором будут замки и подземелья. В демо-версию можно сыграть гостям фестиваля на протяжении трёх дней. Релиз самого тайтла состоится в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.