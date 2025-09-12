Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На «Игромире» представят экшен «Былина» от российских разработчиков

На «Игромире» представят экшен «Былина» от российских разработчиков
Комментарии

На фестивале «Comic Con Игромир» представят демо-версию игры «Былина». В экшен-RPG от российских разработчиков можно будет поиграть на мероприятии с 12 по 14 декабря.

Фото: Яндекс Афиша/Far Far Games

Фото: Яндекс Афиша/Far Far Games

Фото: Яндекс Афиша/Far Far Games

Сюжет игры повествует о молодом войне, который оказался в Тридевятом царстве. Он погиб, но волшебный дух вернул его к жизни. Теперь ему предстоит бросить вызов самому Кощею Бессмертному и победить его в смертельной схватке.

По словам разработчиков из компании Far Far Games, игроки смогут путешествовать по богатому миру, в котором будут замки и подземелья. В демо-версию можно сыграть гостям фестиваля на протяжении трёх дней. Релиз самого тайтла состоится в 2025 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

О другой известной видеоигре
Как прикоснуться к великому: стоит ли играть в ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Как прикоснуться к великому: стоит ли играть в ремейк Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android