Вышел трейлер документального фильма «Брат навсегда» — премьера 30 октября

Компания «Вольга» представила трейлер документального фильма «Брат навсегда». Картина выйдет в прокате 30 октября.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинокомпания «СТВ». Права на видео принадлежат «Вольге».

Лента расскажет о создании знаменитой дилогии «Брат» Алексея Балабанова. В картине представят закулисье съёмок обеих частей и расскажут о тяжёлом создании картин.

Съёмки документальной ленты проводились в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Нью-Йорке и Чикаго. В фильме покажут архивные кадры с актёром Сергеем Бодровым и представят комментарии других артистов, задействованных в лентах. Документальный фильм покажут на фестивале «Новый сезон» 15 сентября, где он станет лентой открытия мероприятия.