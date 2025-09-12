Скидки
«Они работают как Джордж Лукас»: Марк Хэмилл — о будущем «Звёздных войн»

Издание The Hollywood Reporter взяло интервью у звезды серии «Звёздные войны» Марка Хэмилла. Он рассказал о своём отношении к авторам будущих фильмов космической франшизы.

По словам актёра, Джон Фавро и Дэйв Филони понимают сагу и отлично справляются с курированием новых проектов во вселенной. Хэмилл отметил, что они говорят на том же языке, что и автор оригинальных фильмов Джордж Лукас.

Я думаю, что Джон Фавро и Дэйв Филони понимают «Звездные войны». Они говорят на том же языке, что и Джордж, чего не делали авторы сиквелов.

Джон Фавро выступал шоураннером сериал «Мандалорец», который тепло приняли зрители: на агрегаторе IMDB он получил оценку 8,6 баллов из 10. Постановщик также снял полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу», премьера которого состоится 21 мая 2026 года.

О будущих проектах по знаменитой космической саги
Все грядущие фильмы по «Звёздным войнам»
