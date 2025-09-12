Скидки
Tundra Esports и Tidebound вылетели с The International 2025 по Dota 2

Комментарии

Европейский клуб Tundra Esports и Team Tidebound из Китая завершили выступление на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2, вылетев в первом раунде плей-офф и поделив 7–8 место. Команды получат по $ 104 тыс. призовых.

Tundra Esports после вчерашнего поражения от Xtreme неожиданно легко уступила HEROIC — 0:2 по картам.

Dota 2. The International 2025 . Раунд 1 (нижняя сетка)
12 сентября 2025, пятница. 11:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
0 : 2
HEROIC

В другом матче нижней сетки Tidebound также почти без борьбы проиграла Nigma Galaxy. На первой карте команда из Китая сдалась через 34 минуты, на второй — через 30.

Dota 2. The International 2025 . Раунд 1 (нижняя сетка)
12 сентября 2025, пятница. 14:00 МСК
Team Tidebound
Окончен
0 : 2
Nigma Galaxy

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф проходит с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.

