Tundra Esports и Tidebound вылетели с The International 2025 по Dota 2

Европейский клуб Tundra Esports и Team Tidebound из Китая завершили выступление на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2, вылетев в первом раунде плей-офф и поделив 7–8 место. Команды получат по $ 104 тыс. призовых.

Tundra Esports после вчерашнего поражения от Xtreme неожиданно легко уступила HEROIC — 0:2 по картам.

В другом матче нижней сетки Tidebound также почти без борьбы проиграла Nigma Galaxy. На первой карте команда из Китая сдалась через 34 минуты, на второй — через 30.

Чемпионат мира по Dota 2 проходит в Гамбурге, плей-офф проходит с 11 по 14 сентября. Призовой фонд The International 2025 превышает $ 2,5 млн.