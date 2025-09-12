Скидки
Рогалик Hades 2 выйдет уже 25 сентября — трейлер

Рогалик Hades 2 выйдет уже 25 сентября — трейлер
На презентации Nintendo Direct анонсировали дату выхода из раннего доступа рогалика Hades 2. Игра официально станет доступна 25 сентября на Nintendo Switch 1 и 2. Когда проект выйдет на Xbox Series и PlayStation 5, пока неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Supergiant Games. Права на видео принадлежат Supergiant Games.

Игра представляет собой прямое продолжение первой части. Главной героиней выступает сестра Загрея по имени Мелиноя — принцесса Подземного мира, владеющая чёрной магией. Ей предстоит сразиться с титаном Кроносом, который сбежал из заточения.

Hades 2 вышла в раннем доступе 6 мая 2024 года и с тех пор получала множество патчей. В роглайке также присутствует русская локализация в виде субтитров.

