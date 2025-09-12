Сюжетный трейлер Resident Evil 9: Requiem — релиз 27 февраля

На презентации Nintendo Direct показали новый сюжетный трейлер Resident Evil 9: Requiem. Релиз хоррора состоится 27 февраля на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak. В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей неких монстров и должна выбраться на свободу.

Requiem — девятая игра основной серии Resident Evil. Разработчики описывают сиквел как новую эру ужасов на выживание. В игре также будет русский перевод, в том числе озвучка.