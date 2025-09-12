Скидки
«Очень волнительно»: Риз Уизерспун — о третьем сезоне «Большой маленькой лжи»

На The Tonight Show гостем стала знаменитая актриса Риз Уизерспун. Она рассказала о создании третьего сезона популярного шоу «Большая маленькая ложь».

По словам артистки, для неё воссоединение с командой стало очень волнительным. Уизерспун в шоке, что с момента выхода первого сезона прошло восемь лет и все дети из сериала уже стали подростками.

Это очень волнительно — просто собрать команду вместе и дать всем возможность обсудить это. Но это весело. Прошло почти 10 лет, и все эти дети, которые учились во втором классе, теперь уже подростки. А будучи мамой подростка, я постоянно придумываю большую маленькую ложь.

Премьера первого сезона «Большой маленькой лжи» состоялась на HBO в 2017 году. Шоу высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDB оно заработало 8,4 балла из 10. Сериал также получил четыре премии «Золотой глобус» и множество номинаций.

О другом популярном сериале:
Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
Продолжение «Офиса» удалось: почему стоит смотреть сериал «Газета»
