Paper Rex с россиянином something выиграла дебютный матч на VALORANT Champions 2025

В рамках групповой стадии чемпионата мира VALORANT Champions 2025 завершился матч между Paper Rex и XLG — команда Ильи something Петрова оказалась сильнее оппонентов. Игра завершилась со счётом 2:0.

На обеих картах Paper Rex имела большое преимущество, особенно на Sunset, где сразу три игрока показали три сильных клатча, в том числе эйс от something, который стал первым на Champions 2025.

Paper Rex находится в одной встрече от выхода на LAN-стадию турнира. Она состоится 17 сентября в 16:00 мск. XLG же предстоит сыграть матч на выбывание. Противники определятся позднее.

В июне 2025 года Paper Rex выиграла VALORANT Masters Toronto 2025.