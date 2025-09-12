Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Paper Rex с россиянином something выиграла дебютный матч на VALORANT Champions 2025

Paper Rex с россиянином something выиграла дебютный матч на VALORANT Champions 2025
Комментарии

В рамках групповой стадии чемпионата мира VALORANT Champions 2025 завершился матч между Paper Rex и XLG — команда Ильи something Петрова оказалась сильнее оппонентов. Игра завершилась со счётом 2:0.

На обеих картах Paper Rex имела большое преимущество, особенно на Sunset, где сразу три игрока показали три сильных клатча, в том числе эйс от something, который стал первым на Champions 2025.

Paper Rex находится в одной встрече от выхода на LAN-стадию турнира. Она состоится 17 сентября в 16:00 мск. XLG же предстоит сыграть матч на выбывание. Противники определятся позднее.

В июне 2025 года Paper Rex выиграла VALORANT Masters Toronto 2025.

Материалы по теме
Стартует чемпионат мира по Valorant. Всё, что нужно знать перед Champions 2025
Стартует чемпионат мира по Valorant. Всё, что нужно знать перед Champions 2025
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android