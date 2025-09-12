Скидки
Трейлер фильма «Хронология воды» от звезды «Сумерек» Кристен Стюарт — выход 15 октября

Трейлер фильма «Хронология воды» от звезды «Сумерек» Кристен Стюарт — выход 15 октября
Компания Les Films du Losange выпустила трейлер фильма «Хронология воды». Биографическая драма выйдет в мировом прокате 15 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Les Films du Losange. Права на видео принадлежат Les Films du Losange.

Картина снята по одноимённым мемуарам Лидии Юкнавич. Сюжет ленты повествует о жизни девушки-пловца, которая отправляется в другой штат, сбегая от домашнего насилия. Путь героини приведёт её к писательской карьере.

Главные роли в фильме сыграли Том Стёрридж («Песочный человек»), Имоджен Путс («Грязь») и Тора Бёрч («Красота по-амеркански»). Постановщиком выступила звезда «Сумерек» Кристен Стюарт. Для неё «Хронология воды» стала режиссёрским дебютом.

