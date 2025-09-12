Скидки
Falcons разгромила российскую Virtus.pro на FISSURE PLAYGROUND 2 по CS 2
В первом матче групповой стадии FISSURE PLAYGROUND 2 — CS команда Team Falcons уверенно обыграла Virtus.pro со счётом 2:0.

CS 2. FISSURE Playground #2 . Групповой этап
12 сентября 2025, пятница. 17:10 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
Virtus.pro

Virtus.pro проиграла свою дебютную встречу в обновлённом составе. Илья Perfecto Залуцкий выступил в роли капитана — это его первый официальный матч в этой роли. Лучшим игроком в составе Virtus.pro стал снайпер Кайсар ICY Файзнуров, завершивший встречу с показателем 21 убийства и 24 смерти. У Team Falcons лучшей статистикой отметился Максим «Kyousuke» Лукин — 35 фрагов при 18 смертях.

Perfecto в своём телеграм-канале прокомментировал поражение:

Позор.

После поражения Virtus.pro отправляется в корзину 0-1, где продолжит борьбу за выход из группы. В следующем матче игрового дня встретятся Aurora Gaming и Astralis. Противостояние запланировано на 12 сентября в 21:30 мск.

Новости. Чемп.Play
