«Ошеломляющий юмор»: критики тепло приняли комедию «Удача» с Киану Ривзом

17 октября состоится премьера фильма «Удача» — новой комедии с Киану Ривзом в роли ангела. Критики уже посмотрели ленту и тепло приняли её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 85% свежести.

Картину хвалят за большое количество удачного юмора. Обозреватели также отметили шикарный образ Киану Ривза — персонаж одновременно смешит зрителей и вызывает трогательные чувства. Ругают фильм лишь за слишком простой сюжет, который не способен кого-либо удивить.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о комедии «Удача»:

«Удача» — освежающая комедия, которую зрители давно не видели. Это фильм, послание которого одновременно и пропагандирует добрую идею, и развлекает.

Режиссёрский дебют Азиза Ансари «Удача» — смешной, душевный и развлекательный фильм, а искренний ангел Киану Ривз становится самым ценным персонажем.

Это удачный режиссёрский дебют, демонстрирующий любовь к истории кинематографа и уникальную способность развивать её, а не просто давать ей дань уважения. Фильм представляет собой развлечение для всех, сочетающее лёгкую сюрреалистическую фантазию и общечеловеческие проблемы.

Хотя у Ансари всё в порядке с душой, он не может найти способ вплести своевременные комментарии о классе и работе в возвышенную, безбашенную комедию и заканчивает свой неровный фильм на ноте незаслуженной сентиментальности.

В конце концов, «Удача» оставила у меня скептическое и тревожное чувство, и я задалась вопросом, не почувствуют ли люди, которых фильм изображает с такой беззаботностью, что они просто стали объектом.

Сюжет «Удачи» повествует о простом рабочем по имени Арджа. Однажды он встречает ангела Габриэля, который хочет ему доказать, что счастье не в деньгах. Небесный гость меняет героя местами с его богатым работодателем Джеффом. Но Арджа начинает радоваться большим деньгам, из-за чего у ангела исчезают крылья.