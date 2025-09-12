Скидки
Российская PARIVISION обыграла Xtreme и прошла в топ-3 The International 2025

Комментарии

Российская команда PARIVISION прошла в финал верхней сетки The International 2025 по Dota 2. Коллектив Андрея Dukalis Куропаткина обеспечил себе минимум третье место по итогам чемпионата мира.

В полуфинале PV обыграла Xtreme Gaming из Китая — 2:0. На первой карте PV получили раннее преимущество на линиях и без ошибок смогли реализовать его. Во второй игре наша команда оказалась уже в роли отстающей, но смогла набрать нужные ресурсы и затянуть игру — а в лейт-гейме одержала победу.

Dota 2. The International 2025 . 1/2 финала (верхняя сетка)
12 сентября 2025, пятница. 16:20 МСК
Xtreme Gaming
0 : 1
PARIVISION

Следующий матч PARIVISION проведёт завтра против победителя встречи BetBoom Team – Team Falcons. В свою очередь, Xtreme Gaming сыграет на вылет против Nigma Galaxy.

