Российская PARIVISION обыграла Xtreme и прошла в топ-3 The International 2025

Российская команда PARIVISION прошла в финал верхней сетки The International 2025 по Dota 2. Коллектив Андрея Dukalis Куропаткина обеспечил себе минимум третье место по итогам чемпионата мира.
В полуфинале PV обыграла Xtreme Gaming из Китая — 2:0. На первой карте PV получили раннее преимущество на линиях и без ошибок смогли реализовать его. Во второй игре наша команда оказалась уже в роли отстающей, но смогла набрать нужные ресурсы и затянуть игру — а в лейт-гейме одержала победу.
Следующий матч PARIVISION проведёт завтра против победителя встречи BetBoom Team – Team Falcons. В свою очередь, Xtreme Gaming сыграет на вылет против Nigma Galaxy.