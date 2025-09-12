Скидки
Satanic из PARIVISION: в финале The International 2025 хотел бы снести Falcons

17-летний керри PARIVISION Алан Satanic Галлямов поделился своими эмоциями после выхода в финал верхней сетки The International 2025.

Сатаник рассказал, что с самого начала понимали, каких героев возьмут Xtreme в полуфинале.

Первая игра была простая. Вторая сложнее — могли проиграть, могли выиграть. Мы прочитали весь их драфт, но думали, что будет Алхимик или Свен, а не Бристлбэк. Когда проигрывали, просто сказали: давайте не будем драться, будем качаться. И потом просто наращивали преимущество.

Алан также рассказал о желаемом сопернике в гранд-финале и поблагодарил всех за поддержку.

В финале хотел бы снести Falcons. [...] Ребят, спасибо, что поддерживаете меня и верите — надеюсь, я выиграю этот «Инт» и порадую вас.

Российская PARIVISION одолела Xtreme Gaming из Китая со счётом 2:0 и вышла в финал верхней сетки чемпионата мира по Dota 2.

