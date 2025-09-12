Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

EA Sports FC 26 (ЕА Спортс ФК 26) — когда выйдет Ультимейт, точная дата выхода всех изданий, во сколько можно играть

Стала известна точная дата выхода EA Sports FC 26
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Electronic Arts поделилась точной датой выхода EA Sports FC 26 — новой части серии футбольных симуляторов, пришедших на замену серии FIFA.

Так, обладатели Ultimate-издания и подписчики EA Play на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo смогут начать играть в EA Sports FC 26 уже 19 сентября в 00:00 по местному времени, ПК-игроки же начнут игру ещё раньше — 18 сентября в 15:00 мск. Аналогичная ситуация и с глобальным релизом 26 сентября.

Точная дата выхода EA Sports FC 26 на ПК и консолях

  • Ultimate-издание и подписка EA Play: 19 сентября в 00:00 по местному времени на PlayStation, Xbox и Nintendo. 18 сентября в 15:00 мск – для владельцев игры на ПК в Steam и EA App.
  • Стандартное издание: 26 сентября в 00:00 по местному времени на PlayStation, Xbox и Nintendo. 25 сентября в 15:00 мск – для владельцев игры на ПК в Steam и EA App.

Кроме того, обладатели игры получат доступ к мобильному компаньону и десктопному клиенту EA Sports FC уже 17 сентября — в нём можно будет начать собирать свой состав в режиме Ultimate Team.

Материалы по теме
Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE
Live
Абсолютно все подробности EA Sports FC 26 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android