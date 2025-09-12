Стала известна точная дата выхода EA Sports FC 26

Компания Electronic Arts поделилась точной датой выхода EA Sports FC 26 — новой части серии футбольных симуляторов, пришедших на замену серии FIFA.

Так, обладатели Ultimate-издания и подписчики EA Play на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo смогут начать играть в EA Sports FC 26 уже 19 сентября в 00:00 по местному времени, ПК-игроки же начнут игру ещё раньше — 18 сентября в 15:00 мск. Аналогичная ситуация и с глобальным релизом 26 сентября.

Точная дата выхода EA Sports FC 26 на ПК и консолях

Ultimate-издание и подписка EA Play : 19 сентября в 00:00 по местному времени на PlayStation, Xbox и Nintendo. 18 сентября в 15:00 мск – для владельцев игры на ПК в Steam и EA App.

: 19 сентября в 00:00 по местному времени на PlayStation, Xbox и Nintendo. 18 сентября в 15:00 мск – для владельцев игры на ПК в Steam и EA App. Стандартное издание: 26 сентября в 00:00 по местному времени на PlayStation, Xbox и Nintendo. 25 сентября в 15:00 мск – для владельцев игры на ПК в Steam и EA App.

Кроме того, обладатели игры получат доступ к мобильному компаньону и десктопному клиенту EA Sports FC уже 17 сентября — в нём можно будет начать собирать свой состав в режиме Ultimate Team.