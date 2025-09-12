Вышел трейлер мини-сериала «Зомби Marvel» — премьера 24 сентября

Компания Disney выпустила новый трейлер анимационного мини-сериала «Зомби Marvel». Премьера всех четырёх серий состоится 24 сентября на стриминговом сервисе Disney+.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Disney.

Мультсериал расскажет, как самые известные супергерои превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Танос, Шан-Чи и Блэйд.

Шоу представляет из себя спин-офф популярного мультсериала Marvel «Что, если...?». Шоураннером «Зомби Marvel» выступил Брайан Эндрюс, который работал над оригинальной антологией.