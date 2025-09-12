Скидки
Джереми Аллен Уайт — на кадрах фильма «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина

Джереми Аллен Уайт — на кадрах фильма «Избавь меня от небытия» про Брюса Спрингстина
Комментарии

Издание Entertainment Weekly представило новые кадры фильма «Избавь меня от небытия». Биографическая драма выйдет в мировом прокате 24 октября.

Фото: Entertainment Weekly/20th Century Studios

Фото: Entertainment Weekly/20th Century Studios

Фото: Entertainment Weekly/20th Century Studios

Картина посвящена жизни знаменитого музыканта Брюса Спрингстина. Сюжет расскажет о периоде в карьере культового певца во время выхода альбома Nebraska в 1982 году.

Главную роль в ленте исполнил звезда сериалов «Медведь» и «Бесстыжие» Джереми Аллен Уайт. В фильме также снялись Джереми Стронг («Джентельмены»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») и Стивен Грэм («Большой куш»). Режиссёром выступил Скотт Купер — автор фильмов «Сумасшедшее сердце» и «Чёрная месса».

