«Мы никогда не победим их до конца»: авторы Battlefield 6 — о борьбе с читерами

Издание IGN взяло интервью у технического директора студии Ripple Effect Кристиана Буля. Он рассказал о борьбе с читерами в предстоящем шутере Battlefield 6.

Разработчик заявил, что авторы делают всё возможное, чтобы пресечь действия нарушителей. Однако до конца избавиться от читеров у них никогда не получится. Буль также надеется, что игроки не будут отключать кроссплей на консолях, чтобы не играть с нарушителями.

Мы никогда не сможем окончательно одержать победу над читерами, не так ли? Они всегда будут существовать. Это бесконечная игра в кошки-мышки. Я не могу гарантировать, что при игре против игроков на ПК читеров не будет вообще. Но я надеюсь, что игроки на консолях будут достаточно уверены в наших мерах по борьбе с читерами, чтобы не отключать кроссплей только по этой причине.

Буль также рассказал, что функция Secure Boot и античит Javelin представляют собой важнейшие способы борьбы с читерами. Благодаря им разработчикам удаётся снизить количество нарушителей.

Релиз Battlefield 6 состоится 10 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Русского языка не ожидается. На выходе в игре будут девять карт в мультиплеере, сюжетная кампания и режим Portal, позволяющий создавать собственные матчи. После релиза ожидается и запуск бесплатной королевской битвы, действие которой развернётся в округе Лос-Анджелеса.