Miposhka из Team Spirit возьмёт перерыв от Dota 2
Капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов на прямой трансляции у Александра Nix Левина сообщил, что собирается уйти на перерыв от Dota 2 в ближайшем турнире.
Ну, перерывчик точно будет. А по времени — непонятно пока. А так, конечно, какой-то возьму. [Ближайший турнир не будешь играть?] Скорее всего, да.
На днях бывший киберспортсмен Бауыржан lilskrip Бисембаев поделился, что Team Spirit заявлена на следующий турнир с обновлённым составом. Кто заменит Miposhka, пока неизвестно.
Напомним, в стыковом матче российская Team Spirit уступила Team Falcons со счётом 0:2 по картам. «Драконы» заняли 9-13-е места на The International 2025 c Aurora, Yakutou Brothers, Wildcard и Team Liquid. Команда получит $ 44 тыс. призовых.
