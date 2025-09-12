Скидки
Miposhka из Team Spirit возьмёт перерыв от Dota 2 после The International 2025

Miposhka из Team Spirit возьмёт перерыв от Dota 2
Комментарии

Капитан Team Spirit Ярослав Miposhka Найденов на прямой трансляции у Александра Nix Левина сообщил, что собирается уйти на перерыв от Dota 2 в ближайшем турнире.

Ну, перерывчик точно будет. А по времени — непонятно пока. А так, конечно, какой-то возьму. [Ближайший турнир не будешь играть?] Скорее всего, да.

На днях бывший киберспортсмен Бауыржан lilskrip Бисембаев поделился, что Team Spirit заявлена на следующий турнир с обновлённым составом. Кто заменит Miposhka, пока неизвестно.

Напомним, в стыковом матче российская Team Spirit уступила Team Falcons со счётом 0:2 по картам. «Драконы» заняли 9-13-е места на The International 2025 c Aurora, Yakutou Brothers, Wildcard и Team Liquid. Команда получит $ 44 тыс. призовых.

