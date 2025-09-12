Скидки
BetBoom Team уступила Falcons и опустилась в нижнюю сетку The International 2025

BetBoom Team уступила Falcons и опустилась в нижнюю сетку The International 2025
Российская команда BetBoom Team проиграла первый матч в плей-офф The International 2025 и продолжит борьбу в нижней сетке чемпионата мира по Dota 2.

Серия с Team Falcons, за которую выступает российский мидер Станислав Malr1ne Поторак, завершилась со счётом 1:2. На первой карте BetBoom Team сделала невероятный камбэк, однако в двух других играх «соколы» смогли реализовать стартовое преимущество и довели дело до победы.

Dota 2. The International 2025 . 1/2 финала (верхняя сетка)
12 сентября 2025, пятница. 19:10 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 1
BetBoom Team

Завтра, 13 сентября, BetBoom Team сыграет на вылет против южно-американской HEROIC. Малрин и Team Falcons же сразятся с PARIVISION за выход в гранд-финал главного чемпионата по Dota 2.

