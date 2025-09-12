Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр третьего дня плей-офф The International 2025 по Dota 2 — все матчи на субботу, 13 сентября

Расписание игр третьего дня плей-офф The International 2025 по Dota 2
Комментарии

13 сентября на стадионе «Барклейс-арена» в Гамбурге продолжится плей-офф The International 2025 — чемпионата мира по Dota 2 с призовым фондом более $ 2,6 млн.

В субботу определится первый участник гранд-финала, а в нижней сетке пройдут три матча на вылет: проигравшие покинут турнир.

Расписание матчей The International 2025 на субботу, 13 сентября:

  • 11:00. Нижняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — Nigma Galaxy (Ливан);
  • 14:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
  • 17:00. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 20:00. Нижняя сетка, матч между победителями двух первых матчей дня.
Материалы по теме
Российская PARIVISION уже в топ-3! Плей-офф The International 2025 — LIVE
Live
Российская PARIVISION уже в топ-3! Плей-офф The International 2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android