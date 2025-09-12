Расписание игр третьего дня плей-офф The International 2025 по Dota 2

13 сентября на стадионе «Барклейс-арена» в Гамбурге продолжится плей-офф The International 2025 — чемпионата мира по Dota 2 с призовым фондом более $ 2,6 млн.

В субботу определится первый участник гранд-финала, а в нижней сетке пройдут три матча на вылет: проигравшие покинут турнир.

Расписание матчей The International 2025 на субботу, 13 сентября: