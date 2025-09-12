Расписание игр третьего дня плей-офф The International 2025 по Dota 2
13 сентября на стадионе «Барклейс-арена» в Гамбурге продолжится плей-офф The International 2025 — чемпионата мира по Dota 2 с призовым фондом более $ 2,6 млн.
В субботу определится первый участник гранд-финала, а в нижней сетке пройдут три матча на вылет: проигравшие покинут турнир.
Расписание матчей The International 2025 на субботу, 13 сентября:
- 11:00. Нижняя сетка, Xtreme Gaming (Китай) — Nigma Galaxy (Ливан);
- 14:00. Нижняя сетка, BetBoom Team (Россия) — HEROIC (Южная Америка);
- 17:00. Верхняя сетка, PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);
- 20:00. Нижняя сетка, матч между победителями двух первых матчей дня.
