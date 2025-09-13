Скидки
Яркий Колман Доминго — на кадрах фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу

Яркий Колман Доминго — на кадрах фильма «Бегущий человек» по Стивену Кингу
Издание Entertainment Weekly опубликовало новые кадры фильма «Бегущий человек». Экранизация знаменитого произведения Стивена Кинга выйдет в кино 7 ноября.

Фото: Entertainment Weekly/Paramount Pictures

Фото: Entertainment Weekly/Paramount Pictures

Фото: Entertainment Weekly/Paramount Pictures

Картина расскажет историю Бенджамина Ричардса, проживающего в тоталитарных антиутопических США. Ради спасения своей больной дочери он решает участвовать в реалити-шоу «Бегущий человек», в котором ему необходимо выжить в течение 30 дней после того, как за ним начинает охотиться элитный отряд киллеров.

Главную роль в фильме исполнил Глен Пауэлл («Смерч 2»). В ленте также снялись Майкл Сера («Барби»), Эмилия Джонс («CODA: Ребёнок глухих родителей») и Колман Доминго («Синг-Синг»). Режиссёром и продюсером картины выступает Эдгар Райт — автор «Малыша на драйве» и «Скотта Пилигрима против всех».

