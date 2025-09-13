Скидки
«Техасская резня бензопилой» может получить сериал от А24

Издание Deadline сообщило, что знаменитая студия А24 получит права на хоррор-франшизу «Техасская резня бензопилой». Торги на популярную серию фильмов ужасов начались в начале июня.

По данным источников издания, сделка ещё не завершена, но А24 не собирается уступать права другим студиям. В СМИ также отметили, что первым проектом по знаменитой серии может стать сериал, продюсером выступит Рой Ли («Орудия»).

Первая часть «Техасской резни бензопилой» вышла в 1974 году и стала культовой. Лента о каннибалах получила несколько продолжений, которые были оценены гораздо ниже оригинала. Франшизу несколько раз перезапускали, а последний на данный момент фильм вышел в 2021 году и был разгромлен как критиками, так и зрителями: на Rotten Tomatoes «Техасская резня бензопилой» получила 31% свежести от обозревателей и 25% от зрителей.

