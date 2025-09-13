Скидки
Зрители оценили «Долгую прогулку» по Стивену Кингу выше «Обезьяны»

Зрители оценили «Долгую прогулку» по Стивену Кингу выше «Обезьяны»
Комментарии

12 сентября состоялась мировая премьера фильма «Долгая прогулка» — экранизации произведения Стивена Кинга. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку В. Таким образом, триллер понравился зрителям гораздо больше, чем другая экранизация рассказа Кинга 2025 года под названием «Обезьяна» — её оценили на С+.

Фото: CinemaScore

Сюжет «Долгой прогулки» повествует об Америке недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должна идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Победитель получает огромную сумму, а проигравшие — смерть.

