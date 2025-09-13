Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Режиссёра не было»: Айс Кьюб — о провале фильма «Война миров»

«Режиссёра не было»: Айс Кьюб — о провале фильма «Война миров»
Аудио-версия:
Комментарии

На стриме блогера Kai Cenat гостем стал известный музыкант и актёр Айс Кьюб. Он рассказал о провале новой экранизации «Войны миров» от Amazon.

По словам артиста, картину сняли ещё в 2020 году во время пандемии коронавируса. Производство ленты заняло всего лишь 15 дней. Кьюб отметил, что на съёмочной площадке не было других актёров и даже режиссёра — потому пришлось использовать формат «скринлайф».

Режиссёра и актёров просто не было на съёмочной площадке. Потому пришлось использовать «скринлайф» — это был единственный способ снять фильм. В итоге мы сделали его за 15 дней.

«Война миров» от продюсера Тимура Бекмамбетова вышла на стриминговом сервисе Prime Video 30 июля. Ленту разгромили как критики, так и зрители: на Rotten Tomatoes она получила 4% свежести от обозревателей и 21% от зрителей, войдя в топ-100 худших фильмов на агрегаторе.

Как приняли новую «Войну миров»
«Война миров» от Тимура Бекмамбетова вошла в топ-100 худших фильмов на Rotten Tomatoes
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android