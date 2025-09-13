Вышел трейлер хэллоуинского мультфильма «Сшитая голова» — премьера 29 октября

Компания Briarcliff Entertainment выпустила трейлер мультфильма Stitch Head («Сшитая голова»). Мировая премьера анимационной ленты состоится 29 октября.

Картина основана на одноимённом романе Гая Басса 2011 года. Сюжет расскажет историю маленького существа, которое живёт в заброшенном замке. Безумный профессор оживляет его, и теперь герою предстоит защитить другие творения гения от подозрительных жителей города.

Главные роли озвучили Эйса Баттерфилд («Сексуальное просвещение»), Джоэль Фрай («Круэлла») и Роб Брайдон («Карты, деньги, два ствола»). Сценаристом мультфильма выступил Стив Хадсон («Крэнфорд»).