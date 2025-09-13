Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер хэллоуинского мультфильма «Сшитая голова» — премьера 29 октября

Вышел трейлер хэллоуинского мультфильма «Сшитая голова» — премьера 29 октября
Комментарии

Компания Briarcliff Entertainment выпустила трейлер мультфильма Stitch Head («Сшитая голова»). Мировая премьера анимационной ленты состоится 29 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Briarcliff Entertainment. Права на видео принадлежат Briarcliff Entertainment.

Картина основана на одноимённом романе Гая Басса 2011 года. Сюжет расскажет историю маленького существа, которое живёт в заброшенном замке. Безумный профессор оживляет его, и теперь герою предстоит защитить другие творения гения от подозрительных жителей города.

Главные роли озвучили Эйса Баттерфилд («Сексуальное просвещение»), Джоэль Фрай («Круэлла») и Роб Брайдон («Карты, деньги, два ствола»). Сценаристом мультфильма выступил Стив Хадсон («Крэнфорд»).

Первый тизер нового мультфильма про Супер Марио
Видео
Вышел первый тизер «Братья Супер Марио в кино 2» — релиз 3 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android