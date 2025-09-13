Скидки
«Супермен 2» будет плотно связан с событиями 2-го сезона «Миротворца»

«Супермен 2» будет плотно связан с событиями 2-го сезона «Миротворца»
Глава студии DC Джеймс Ганн рассказал о связи проектов в супергеройской киновселенной. По словам постановщика, события второго сезона «Миротворца» повлияют на будущие ленты.

Ганн отметил, что каждый проект DC можно смотреть отдельно друг от друга, не упустив его основной смысл. Однако «Супермен: Человек завтрашнего дня» будет «очень» связан со вторым сезоном «Миротворца».

Как я уже говорил бесчисленное количество раз, каждый проект DC, конечно, можно смотреть отдельно. Но «Супермен: Человек завтрашнего дня» и второй сезон «Миротворца» очень связаны.

Второй сезон «Миротворца», с Джоном Синой в главной роли, начал выходить на стриминговом сервисе HBO Max с 21 августа. Премьера «Супермена: Человек завтрашнего дня» состоится 9 июля 2027 года. Ранее Джеймс Ганн говорил, что в сиквеле главному герою предстоит объединиться со злодеем Лексом Лютором, чтобы победить более масштабную угрозу.

О «Супермене 2»
«Он объединится с Лютором»: Джеймс Ганн — о продолжении «Супермена»
