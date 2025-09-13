Студия GamesVoice раскрыла актёров дубляжа для Clair Obscur: Expedition 33

Студия GamesVoice рассказала о создании русской озвучки для популярной игры Clair Obscur: Expedition 33. В первом дневнике разработки локализации авторы раскрыли актёров, которые задействованы в переводе.

Персонажу Гюставу подарит свой голос известный актёр Александр Гаврилин. Именно он озвучивал различных героев Роберта Паттинсона, включая Эдварда из «Сумерек» и Брюса Уэйна из «Бэтмена». Студия объяснила свой выбор тем, что сам Гюстав очень похож на знаменитого артиста и они не могли пройти мимо этого сходства. В оригинале героя озвучивал Чарли Кокс («Сорвиголова»).

Юную Маэль озвучивает начинающая актриса Евгения Лучникова. Она даже прошла игру, чтобы лучше понимать своего персонажа. Ренуару достался голос актёра Владимира Антоника, который озвучивал Уинстона в серии боевиков «Джон Уик», а также множество героев Сильвестра Сталлоне и Харрисона Форда. Персонажа Моноко озвучит Сергей Чихачёв — его голосом в русском дубляже говорили актёры Дэвид Харборт и Джеффри Райт.

Дата выхода русской озвучки для Clair Obscur: Expedition 33 пока неизвестна. Ранее студия GamesVoice также выпустила русский дубляж для Alan Wake 2, STAR WARS Jedi: Survivor, Dead Space, It Takes Two и Hogwarts Legacy.