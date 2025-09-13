Скидки
«После такого результата изменения неизбежны»: Pantomem — о составе Aurora Gaming в Dota 2

Аналитик Халед sQreen Эль-Хаббаш сообщил о грядущих кадровых перестановках в составе Aurora Gaming по Dota 2.

Ловите первый инсайд после инта. Aurora уже ищет kiyotaka замену.

Эту информацию подтвердил игрок команды Никита Pantomem Балаганин. В ответ на вопрос фаната в чате своего телеграм-канала он заявил:

Ничего конкретного сказать не могу, но после такого результата изменения неизбежны.

Текущий состав команды был сформирован в феврале 2025 года. Коллектив выиграл несколько отборочных, однако не одержал побед на самих турнирах.

Aurora Gaming не смогла выйти в плей-офф The International 2025, уступив Nigma Galaxy в раунде на выбывание со счётом 1:2 по картам. Коллектив занял 9-13-е место на турнире и заработал примерно $ 47 тыс.

