Звёзды «Сверхъестественного» назвали худшие эпизоды в честь 20-летия сериала

В честь 20-летия сериала «Сверхъестественное» издание Entertainment Weekly взяло интервью у звёзд шоу Дженсена Эклса, Джареда Падалеки и Мишы Коллинза. Они рассказали о худшем эпизоде культового проекта.

Актёра спросили о восьмом эпизоде первого сезона под названием «Жуки». На агрегаторе IMDB серия получила 6,8 балла из 10, что стало худшим результатом в то время. Эклс также считает эпизод самым неприятным, ведь актёрам пришлось иметь дело с настоящими пчёлами.

Думаю, что «Жуки» — худшая серия, учитывая то, через что мы прошли и чем всё закончилось. В общем, результат не стоил такой работы. Нас ведь буквально жалили пчёлы. А потом дело дошло до постпроизводства, и пчёлы не попали в кадр, поэтому пришлось использовать компьютерные эффекты.

Другие звёзды сериала Джаред Падалеки и Миша Коллинз поддержали Эклса. Они тоже считают, что работать с настоящими пчёлами было ужасно. Падалеки также назвал плохими эпизоды седьмого сезона, где главным злодеем был Дик Роман. Он отметил, что в этих сериях было слишком много пошлых шуток.

Сериал «Сверхъестественное» начал выходить в 2005 году на канале The CW. Шоу стало культовым и за всё время получило 15 сезонов. Проект рассказывает о двух братьях, Дине и Сэме Винчестерах, которые колесят по США на автомобиле и помогают людям, попавшим в беду из-за сверхъестественных явлений: монстров, различных чудовищ и даже богов.

О появлении звёзд «Сверхъестественного» в новом сезоне «Пацанов»
Автор «Пацанов» раскрыл детали появления звёзд «Сверхъестественного» в пятом сезоне шоу
