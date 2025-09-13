Началась продажа билетов на групповую стадию чемпионата мира по League of Legends

На платформе Uutix стартовали продажи билетов на групповую стадию чемпионата мира по League of Legends. В этом году чемпионат пройдёт с 14 октября по 9 ноября.

Предпродажа на этапы Play-In и Swiss откроется 16 сентября в 5:00 по московскому времени. Один человек может приобрести не более двух билетов. Общая продажа начнётся 19 сентября в 5:00 мск.

Цены на билеты в Пекине:

Tier 1 — 488 юаней (около 5,7 тыс. рублей);

Tier 2 — 388 юаней (примерно 4,5 тыс. рублей).

Жители Китая при покупке указывают номер удостоверения личности, иностранцы — номер заграничного паспорта. На входе потребуется предъявить документ, привязанный к билету.

Продажи билетов на четвертьфиналы и полуфиналы в Шанхае, а также на финал в Чэнду будут объявлены позднее.