Алая Ведьма — на стильном постере мини-сериала «Зомби Marvel»
Компания Disney представила стильный кроваво-красный постер мини-сериала «Зомби Marvel». Все четыре серии анимационного шоу выйдут 24 сентября на стриминговом сервисе Disney+.
Фото: Disney
Мультсериал расскажет, как самые известные супергерои, такие как Алая Ведьма, Капитан Америка и Нэмор, превратились в зомби, а отпор им дают выжившие персонажи, в числе которых Человек-паук, Доктор Стрэндж, Красный страж, Елена Белова, Танос, Шан-Чи и Блэйд.
Шоу представляет собой спин-офф популярного мультсериала Marvel «Что, если...?». Шоураннером «Зомби Marvel» выступил Брайан Эндрюс, который работал над оригинальной антологией.
