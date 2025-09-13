Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Общак. Главная ОПГ России, 1-й сезон: (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода документального сериала «Общак. Главная ОПГ России»
Комментарии

15 сентября состоится премьера документального сериала «Общак. Главная ОПГ России». Шоу расскажет историю, произошедшую в конце 1980-х в Комсомольске-на-Амуре. Рецидивист по имени Евгений Васин, отсидев полжизни в тюрьме, приезжает в город и становится настоящим преступным хозяином Дальнего Востока.

Ведущим документального сериала выступит журналист Игорь Надеждин. На основе документальной хроники он подробно расскажет о становлении «Общака» в конце 80-х и о развале группировки в 2000-х. В сериал войдёт три эпизода — все они выйдут в день премьеры в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание выхода сериала «Общак. Главная ОПГ России»

ЭпизодДата выхода
1-я серия15 сентября
2-я серия15 сентября
3-я серия15 сентября
Спорт Крайм Подробнее
Трейлер документального сериала
Видео
Документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России» стартует 15 сентября — трейлер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android