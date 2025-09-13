Скидки
BetBoom Team выбивает HEROIC и занимает минимум 4-е место на The International 2025 по Dota 2

BetBoom Team выбивала HEROIC и заняла минимум 4-е место на The International 2025
Российская BetBoom Team прошла в полуфинал нижней сетки The International 2025. Победа над HEROIC обеспечила нашей команде минимум топ-4 на чемпионате мира по Dota 2.

Напряжённая серия завершилась со счётом 2:1 в пользу BetBoom Team. Пятёрка под руководством Анатолия boo1k Иванова начала с уверенной победы, затем HEROIC сравняла счёт, а в решающем сете BB Team смогла совершить камбэк и довела дело до победы.

Dota 2. The International 2025 . 1/4 финала (нижняя сетка)
13 сентября 2025, суббота. 13:50 МСК
BetBoom Team
Окончен
2 : 1
HEROIC

Сегодня BetBoom Team предстоит ещё один матч — примерно в 21:30 российская команда сыграет за топ-3 против Xtreme Gaming из Китая. HEROIC же покидают турнир, заняв 5–6-е место и получив $ 131 тыс. призовых.

