BetBoom Team выбивала HEROIC и заняла минимум 4-е место на The International 2025

Российская BetBoom Team прошла в полуфинал нижней сетки The International 2025. Победа над HEROIC обеспечила нашей команде минимум топ-4 на чемпионате мира по Dota 2.
Напряжённая серия завершилась со счётом 2:1 в пользу BetBoom Team. Пятёрка под руководством Анатолия boo1k Иванова начала с уверенной победы, затем HEROIC сравняла счёт, а в решающем сете BB Team смогла совершить камбэк и довела дело до победы.
Сегодня BetBoom Team предстоит ещё один матч — примерно в 21:30 российская команда сыграет за топ-3 против Xtreme Gaming из Китая. HEROIC же покидают турнир, заняв 5–6-е место и получив $ 131 тыс. призовых.